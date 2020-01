Il nuovo anno di Iliad si è aperto sulla lunga scia di quello precedente. Il gestore transalpino, a differenza di TIM, Vodafone e Wind, non ha presentato iniziative speciali per i nuovi clienti durante la stagione delle festività natalizie. Allo stesso tempo, anche per i primi giorni di gennaio il listino di Iliad continua a restare lo stesso di sempre.

Iliad, confermata la “Giga 50” ma ci sono altre due offerte segrete

La promozione principale – ed anche quella più popolare – dell’operatore si conferma la Giga 50. Tutti i papabili utenti che vogliono attivare una nuova SIM possono affidarsi a questa promozione che garantisce soglie illimitate per minuti ed SMS più 50 Giga internet al semplice costo di 7,99 euro al mese.

Tanti clienti di Iliad o possibili tali credono che la Giga 50 sia l’unica ricaricabile offerta dal provider al suo pubblico. In realtà le cose sono su un piano differente. Attraverso il sito ufficiale di Iliad, infatti, è possibile attivare due ulteriori offerte, segrete ai più.

La prima ricaricabile che portiamo all’attenzione è la Giga 40. Questa tariffa prevede sempre minuti ed SMS no limits con l’aggiunta di 40 Giga internet in 4G. Il costo è di 6,99 euro ogni mese. Inoltre, in linea con gli ultimi cambiamenti contrattuali, gli utenti avranno a loro disposizione 4 Giga extra per il roaming in Unione Europea.

La seconda promozione è quella Solo Voce. Anche Iliad prevede nel suo listino una ricaricabile che contempla telefonate senza limiti da effettuare in Italia verso fissi e mobili. Il prezzo di questa iniziativa si attesta sui 4,99 euro ogni mese.