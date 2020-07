Non è la prima volta che succede, anzi. Google ha rimosso – di nuovo – una serie di applicazioni potenzialmente pericolose per l’utente, in quanto in grado di sottrarre le credenziali di accesso ai Social, nello specifico di Facebook.

A segnalare le applicazioni fraudolente, venticinque per l’esattezza, sono stati degli esperti di sicurezza informatica che lavorano per conto di Evina. La maggior parte di queste app riguardano gallerie di sfondi per lo smartphone, editor di immagini e video, giochi e file manager. Come queste applicazioni sono riuscite a rubare i dati di accesso a Facebook degli utenti? Creando una pagina di accesso falsa sovraesposta a quella ufficiale, alla quale l’utente veniva reindirizzato quando sceglieva di effettuare l’accesso all’app mediante Facebook.

Google, le 25 app rimosse dal Play Store perché rubavano i dati degli utenti

Stando a quanto dichiarato dagli esperti di Evina, alcune di queste applicazioni erano presenti sul Play Store di Google da più di un anno. Il colosso di Mountain View ha rimosso queste app dopo una serie di analisi ed avvisato gli utenti tramite Play Protect. A seguire, l’elenco delle app che sono state rimosse:

Nome App Package Installazioni