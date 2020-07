Iliad: record di utenti, 2 offerte e una novità che entusiasma gli utenti

Dare per spacciata una realtà prima ancora che questa dimostri le sue qualità è di per sé una scelta sbagliata. Questo è quanto è stato fatto con Iliad da parte di tanti utenti ma soprattutto di tanti gestori rivali. Erano infatti moltissime le persone che credevano che questa realtà non sarebbe durata più di tanto o che magari non avrebbe avuto l’impatto sperato.

Oggi Iliad è qui, a oltre due anni di distanza e già con 6 milioni di utenti in giro per il territorio italiano. Questo dimostra quanto l’azienda sia stata caparbia nell’affermare i suoi obiettivi, i quali continuano ad aumentare mese dopo mese. Il fatturato dei primi quattro mesi del 2020 corrisponde a 150 milioni di euro, il che è tutto dire. L’obiettivo è quello di proporre sempre le stesse offerte e sempre agli stessi prezzi, come attualmente accade sul sito ufficiale.

Iliad, le migliori offerte sono ancora disponibili ma gli utenti con connessione web possono ottenere un nuovo miglioramento

Quando si parla di Iliad non si possono lasciare fuori le sue due punte di diamante: la Giga 50 e la Solo Voce. Entrambe le offerte permettono a tutti di avere minuti ed SMS senza limiti ogni mese, con la variante che la prima offre anche 50 giga di traffico dati in 4G. I prezzi sono ovviamente diversi, visto che corrispondono rispettivamente a 7,99 e 4,99 € al mese per sempre.

C’è adesso anche una grande novità: gli utenti che hanno una promozione con connessione Internet di casa Iliad, potranno finalmente avere più giga in roaming. Si passa infatti da 2GB a 4GB.