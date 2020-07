Iliad apre con una novità il mese di luglio: utenti felicissimi

Iliad nell’ultimo periodo è diventato il gestore più influente in Italia, soprattutto a causa dei suoi prezzi molto competitivi ma anche per la qualità che sembra in netta ascesa. A quanto pare infatti sono sempre di più gli utenti che sottoscrivono una delle tante promozioni del gestore, il quale è riuscito a mettere sotto anche colossi del calibro di Tim e Vodafone. Ora come ora i suoi aiutanti superano i 5,5 milioni in Italia, e il 98% di essi sembra essere soddisfatto.

Sono dunque tantissime le soddisfazioni che gli utenti sono riusciti a prendersi credendo in un provider inizialmente bistrattato da gran parte del pubblico. Obiettivo adesso è quello di difendersi da tantissime aziende che con le loro campagne promozionali stanno provando a riprendersi gli utenti. Sul sito ufficiale sono presenti ormai offerte molto conosciute, le quali infatti hanno prezzi mai visti prima.

Iliad in questo momento offre le migliori promozioni sul suo sito ufficiale, ecco quali sono

La Giga 50 e la Solo Voce sono ancora disponibili sul sito ufficiale, proprio come ogni giorno dal loro lancio.

Si tratta di soluzioni possono qualsiasi tipo di possibilità a partire dei minuti fino ad arrivare alla connessione web. La prima delle due permette di navigare sul web con 50 giga in 4G ogni mese e di possedere minuti ed SMS illimitati ogni 30 giorni. La seconda invece si limita solo a minuti ed SMS senza limiti, visto che non ci sono giga a disposizione. I prezzi sono molto diversi tra loro: 7,99 euro e 4,99 euro al mese. Tutti potranno avere inoltre quattro giga di traffico dati in roaming.