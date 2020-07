Vodafone ha ideato la migliore promozione in circolazione in grado di sorprendere anche l’ormai agguerrita Iliad, infatti è disponibile una campagna tramite la quale l’utente si ritrova a poter attivare 50 giga di traffico dati al mese, godendo nel contempo anche di tanti altri contenuti fissi.

La soluzione corrente prende il nome di Special 50 Digital Edition, nasce per essere attivata sottoforma di operator attack, di conseguenza potrà essere richiesta solamente dai possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero originario. Inizialmente viene richiesto il pagamento di una cifra non particolarmente elevata, corrispondente per l’esattezza a 10 euro, legata proprio all’acquisto della SIM Vodafone.

A differenza di quanto accade da TIM e WindTre, in questo caso non è previsto alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che indipendentemente dal momento storico, l’utente potrà sempre decidere di abbandonare l’azienda senza incappare in costi aggiuntivi o penali di alcun tipo.

Passa a Vodafone: ecco la promozione da attivare subito

La Special 50 Digital Edition sorprende prima di tutto per il prezzo finale di vendita, corrisponde infatti a soli 7 euro al mese da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, senza limitazioni o vincoli particolari.

Al suo interno sono stati posizionati 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile (il 4.5G, più precisamente 600Mbps in download), affiancati comunque da SMS e minuti illimitati da poter utilizzare a piacimento verso un qualsiasi numero di telefono sul territorio nazionale.

L’attivazione è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale.