Compresa nei piani offerti dall’operatore nazionale, la segreteria telefonica risulta essere per alcuni utenti un servizio irrinunciabile mentre per altri un qualcosa a cui non si è fatto mai affidamento. Capace di racchiudere i messaggi lasciati da chi ha tentato di chiamare il proprio numero ma è rimasto impossibilitato da qualche circostanza, il sevizio di segreteria risulta essere uno di quelli che o si ama o si odia. Sebbene lo stesso si presenti già attivo con l’adozione di un qualsiasi piano tariffario offerto da Iliad, per chi proprio vuole fare a meno è possibile disattivarlo in maniera gratuita e facile.

Iliad: gestire la segreteria telefonica è semplice e veloce con questi codici

Attraverso delle stringhe di codice disattivare o attivare la segreteria telefonica è un gioco da ragazzi. Grazie alle linee guida esposte sul sito ufficiale di Iliad sappiamo che lo stesso servizio può essere modificato a proprio piacimento non facendo altro che copiare i seguenti codici e incollarli nell’applicazione dedicata alle chiamate (ovviamente dopo dovrà essere premuto “invio” per poter apportare la modifica). In particolar modo:

Per disattivare la segreteria in caso di linea occupata dovrà essere digitato il codice ##67# ;

dovrà essere digitato il codice ; Per disattivare il servizio in caso di mancata risposta dovrà essere digitato il codice ##61# ;

dovrà essere digitato il codice ; Per disattivare la segreteria in caso di numero non raggiungibile dovrà essere digitato il codice ##62# ;

dovrà essere digitato il codice ; Per disattivare il servizio per sempre (fino a mancata riattivazione) si dovrà digitare il codice ##21# .

Nel caso di errore o di cambio di idee tutte le soluzioni potranno essere riattivate digitando i codici sostitutivi presenti nel sito ufficiale Iliad.