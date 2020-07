Esselunga stupisce davvero tutti con un volantino spettacolare, una campagna promozionale appositamente pensata per attirare l’attenzione dei consumatori che vogliono avvicinarsi al mondo dell’elettronica, in particolar modo agli smartphone, approfittando di prezzi incredibilmente bassi.

La promozione corrente, oltre ad essere disponibile fino all’8 luglio 2020, è da considerarsi attiva solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. Le scorte disponibili effettivamente in negozio sono decisamente limitate, per questo motivo raccomandiamo di prendere rapidamente una decisione, onde evitare di restarne completamente tagliati fuori.

Volantino Esselunga: promozioni incredibili con alcuni dei migliori sconti

Veramente interessante è lo sconto applicato nel volantino Esselunga sullo Xiaomi Redmi Note 9, uno dei terminali più recenti ed apprezzabili proprio per l’ottimo rapporto qualità/prezzo che è in grado di offrire. Il consumatore che deciderà di acquistarlo, infatti, potrà spendere solamente 179 euro, riuscendo nel contempo a raggiungere la versione con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

La scheda tecnica parla comunque di un dispositivo che promette buone prestazioni, senza necessariamente strafare; in particolar modo il consumatore può accedere ad un processore MediaTek, una batteria da 5’020mAh, un display IPS LCD da 6.53 pollici, per concludere poi con un comparto fotografico composto da 4 sensori posteriori.

Tutto, come indicato, a soli 179 euro, una campagna promozionale sicuramente apprezzabile e da cogliere subito al volo, dato che le scorte potrebbero terminare prima del previsto.