Unieuro lancia un volantino a dir poco superlativo per cercare di sorprendere l’utenza italiana, al suo interno infatti sono state elencati tantissimi sconti e riduzioni di prezzo, anche applicati su terminali effettivamente molto costosi.

L’azienda non dimentica coloro che vogliono acquistare dal divano di casa, infatti è prevista la disponibilità della campagna anche sul sito ufficiale di Unieuro, situazione ideale appunto per raggiungere gli stessi ottimi prezzi senza sforzi. Per incentivare una soluzione di questo tipo, inoltre, è stata prevista la spedizione gratuita su tutti gli ordini superiori ai 49 euro.

Volantino Unieuro: tantissime offerte sono a disposizione degli utenti

Il fulcro centrale della maggior parte delle campagne promozionali pare essere rappresentato dal mondo degli smartphone, sebbene comunque a conti fatti sul volantino Unieuro si ritrova solamente un Samsung Galaxy S20 in vendita a 699 euro da segnalare a tutti gli effetti.

L’attenzione viene poi riposta sui wearable, con un focus sullo Huawei Watch GT, disponibile a 99,90 euro, e le action camere, ricordando infatti la possibilità di mettere le mani sulla bellissima GoPro Hero 7 Black, con un esborso finale di 249 euro. Entrambi, è importante ricordarlo, non sono gli ultimi modelli disponibili sul mercato, ma restano comunque di qualità decisamente elevata ed alla portata di ognuno di noi.

Il volantino Unieuro nasconde anche tantissime altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, per scoprirle non vi resta che aprire subito le pagine che trovate elencate direttamente sul sito ufficiale.