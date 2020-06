Android: 7 app gratuite ma solo per oggi sul Play Store impazzito

Secondo quanto riportato dalle ultime statistiche, Android sarebbe in netta crescita in quanto sistema operativo mobile. Durante gli ultimi anni l’aumento degli utenti legati alla piattaforma di Google sarebbe stato esponenziale, raggiungendo oltre 2 miliardi di persone attive in giro per il mondo. Questi numeri sono davvero incredibili, semplicemente perché vanno a superare anche realtà ben più affermate nel tempo.

Un esempio potrebbe essere il sistema operativo desktop di Microsoft meglio noto al secolo con il nome di Windows. Anche quest’ultimo è stato dunque superato dal robottino verde, il quale infatti vuole proseguire proprio su questa strada. Le sue peculiarità principali stanno certamente nella versatilità e soprattutto nella poliedricità dei suoi contenuti. Il tutto è reso possibile ovviamente dalla presenza del Play Store, spazio dedicato a qualsiasi tipo di contenuto sia gratuito che a pagamento. Proprio qui gli utenti possono trovare qualsiasi soluzione cucita a loro immagine e somiglianza. Spesso ci sono anche delle offerte, Le quali vedono contenuti a pagamento finire totalmente gratis proprio sullo Store.

Android, solo per oggi potete avere gratis diversi contenuti a pagamento del Play Store

Nella lista qui in basso potete trovare i soliti contenuti che ogni giorno Android sceglie di modificare e lanciare gratis invece che a pagamento. Ovviamente in corrispondenza di ogni titolo troverete anche il link diretto al Play Store.