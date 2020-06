Android: 4 app a pagamento straordinariamente gratis sul Play Store

I sistemi operativi mobili sono stati tanti durante gli ultimi anni, anche se in pochi sono sopravvissuti. Tra questi, oltre a quello di casa Apple, possiamo trovare ovviamente Android che risulta la piattaforma più utilizzata al mondo da diversi anni a questa parte.

Stanno le statistiche, gli utenti continuerebbero a crescere e ad oggi sarebbero oltre i 2,2 miliardi in giro per il mondo. Questi numeri vanno a confermare un nuovo primato, ovvero quello tra i sistemi operativi sia fissi che mobili. Microsoft è infatti stata superata ufficialmente, visto che Android ha battuto Windows proprio in termini di utenti. Il merito è sicuramente di una versatilità fuori dal normale, la quale ha consentito più soluzioni a tutti gli utenti che hanno deciso di comprare uno smartphone marchiato a fuoco dal robottino verde. Il Play Store poi si dimostra essere una vera e propria risorsa, soprattutto se avete bisogno di applicazioni e giochi a volontà.

Android, solo per oggi ci sono tante applicazioni e giochi a pagamento gratis

Proprio nell’elenco in basso potete trovare una lista di tutte le applicazioni che solo per questa giornata saranno gratuite sul Play Store di Google. Android concede questa opportunità a tutti gli utenti, ma il nostro consiglio è quello di fare presto a scaricare tutto prima che si ritorni alla normalità.