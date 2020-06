Il volantino Comet appare essere davvero strepitoso, prima di tutto perché in grado di scontare un elevatissimo quantitativo di prodotti a prezzi davvero molto bassi, almeno rispetto al listino previsto originariamente.

La campagna promozionale che andremo a discutere, a differenza di quanto abbiamo visto in passato con Euronics e Trony, risulta essere effettivamente disponibile ovunque sul territorio, nonché sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso le spese di spedizione sono da aggiungersi al prezzo previsto di base, sono comunque scontate del 100% se verrà richiesta la consegna in negozio.

Volantino Comet: grandissime occasioni per risparmiare

Fino al 1 luglio gli utenti potranno comunque approfittare di innumerevoli riduzioni di prezzo, appositamente pensate da Comet per cercare di invogliare l’acquisto di terminali di fascia alta. Ad esempio, infatti, troviamo Huawei P40 Pro a 1049 euro, uno dei più interessanti smartphone del 2020, purtroppo gambizzato dalla totale assenza dei servizi Google, nonostante la qualità sia decisamente elevata.

In parallelo si possono mettere le mani su un buonissimo Samsung Galaxy S20, uno smartphone in vendita a poco meno di 800 euro, assolutamente in grado di convincere il consumatore con prestazioni fotografiche davvero da urlo. Entrambe i modelli elencati sono in vendita in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Il volantino Comet naturalmente non si ferma qui, sfogliando le pagine che trovate poco sotto avrete la possibilità di scovare una infinità di sconti e di riduzioni di prezzo a dir poco incredibili.