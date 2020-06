MediaWorld cerca di convincere gli utenti ad abbandonare Unieuro per effettuare acquisti direttamente presso i negozi di proprietà, o comunque sul sito ufficiale aziendale, con una miriade di offerte e di campagne promozionali estremamente interessanti.

Il volantino attuale, è importante ricordarlo, è composto di tante piccole parti differenti tra loro, sia in termini di disponibilità (in negozio o online), che proprio di scadenza temporale. Il consiglio è di collegarsi direttamente al sito ufficiale, premendo qui, per scoprire in maniera decisamente più dettagliata quali sono le promozioni attualmente attive.

Indipendentemente da tutto ciò, il consumatore che spenderà più di 199 euro potrà comunque approfittare del cosiddetto Tasso Zero, ovvero il finanziamento senza interessi che avvicinerà il pagamento rateizzato tramite conto corrente bancario.

Volantino MediaWorld: affrettatevi tantissime offerte vi attendono

La campagna promozionale principe del volantino MediaWorld è sicuramente rappresentata dalla Mobilità Sostenibile, cavalcando l’onda del cosiddetto Eco Bonus (o Bonus Mobilità) proposto dal Governo Italiano, l’azienda ha deciso di lanciare innumerevoli offerte e riduzioni di prezzo su monopattini e bici elettriche. In questo modo l’utente potrà prima di tutto risparmiare sul loro acquisto, e poi ottenere anche il voucher dallo Stato.

In alternativa, sia online che in negozio è attiva fino al 28 giugno la campagna intitolata “La Tecnologia per Godersi il Fresco“, considerato l’ormai imminente grande caldo, appare essere la soluzione migliore per godersi il fresco, infatti al suo interno potrete trovare i migliori condizionatori in fortissimo sconto.