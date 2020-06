WhatsApp: aggiornamento pronto all'arrivo, ecco cosa cambia ufficialmente

Il mondo WhatsApp è diventato il più valutato in assoluto proprio grazie alle sue innovazioni durante il corso degli anni. La piattaforma di messaggistica istantanea è diventata inoltre quella più scaricata al mondo, con oltre 1 miliardo di persone attive in giro per le varie nazioni. Stiamo parlando comunque di un colosso multimiliardario, il quale è arrivato a questo punto grazie a tantissimi aggiornamenti di livello altissimo.

L’obiettivo è quello di lasciare la concorrenza sempre più indietro, e a quanto pare il programma è stilato alla perfezione. Infatti le ultime indiscrezioni hanno parlato di nuovi aggiornamenti in arrivo che renderanno WhatsApp ancora più performante rispetto a quanto sia ora. Gli utenti non aspettano altro, visto che il contenuto dei nuovi update dovrebbe essere di grandissimo livello. Stando ai Rumors, cambieranno diverse situazioni che nessuno credeva potessero ulteriormente migliorare.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento porterà una grande novità per tutti gli utenti ben presto

Secondo quanto descritto dalle indiscrezioni provenienti dal Sudamerica, il nuovo aggiornamento permetterà agli utenti di scambiarsi denaro all’interno della chat. WhatsApp a sottoscritto infatti degli accordi con alcune banche in Brasile, primo paese dove tale soluzione è disponibile. Il tutto sarà possibile presto anche in Europa e in tutte le altre nazioni ma bisognerà prima tirare fuori un accordo proprio con gli istituti bancari.

Gli utenti inoltre aspettano anche un nuovo aggiornamento, il quale permetterà finalmente di utilizzare il proprio account in contemporanea su più dispositivi. Ciò dunque non comporterà più la necessaria disconnessione dal proprio smartphone primario per attivare il profilo su un secondo dispositivo. Avremo ulteriori informazioni nel corso delle prossime settimane e non tarderemo ad informarvi.