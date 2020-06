Tre serie televisive britanniche su Netflix sono molto attese dagli utenti che ogni mese sostengono un abbonamento per usufruire del servizio della piattaforma, e loro sono After Life, Sex Education e Peaky Blinders. Tutte e tre hanno riscosso un successo abbastanza forte soprattutto per la bravura del cast, ma anche per la trama della serie e per le tematiche affrontate. Ad oggi, però, in tantissimi si domandano quando sarà possibile continuare con le vicende dei personaggi così da scoprire i loro destini.

Non ci sono tantissime notizie a riguardo perché l’arrivo del Covid-19 in tutto il mondo ha spiazzato anche il mondo cinematografico, ma piano piano qualche indiscrezioni viene trapelata. Eccole descritte qui nel paragrafo di seguito.

Peaky Blinders, Sex Education e After Life pronte a riprendere i lavori

Sex Education ha stupito adolescenti e adulti con le sue tematiche e i suoi fantastici personaggi, ma gli utenti sui vari profili social ufficiali di Netflix si domandano quando arriverà la terza stagione. Purtroppo sarebbero dovute iniziare le riprese già da qualche mese, ma con l’arrivo del Coronavirus la produzione ha rimandato la lavorazione.

Secondo Deadline, la piattaforma di Netflix vorrebbe iniziare con le riprese per il mese di Agosto così da valutare anche la situazione Coronavirus e poter lavorare in totale sicurezza e tranquillità. Ad oggi non ci sono conferme ufficiali comunque.

Per quanto riguarda After Life, la serie televisiva ha mandato in onda la seconda stagione durante il lockdown e ha confermato una terza qualche settimana fa. E’ ancora un po’ presto per parlare della possibile data d’uscita visto che ancora non si parla neanche di riprese.

Novità più interessanti riguardano Peaky Blinders e la sua sesta stagione in arrivo sulla piattaforma. Il mondo cinematografico sta tentando gradualmente di ripartire e Peaky Blinders è la prova visto che le riprese stanno per riprendere mantenendo sicurezza e rispettando tutte le direttive imposte. I nuovi episodi potrebbero arrivare, secondo alcune voci da corridoio, tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo.