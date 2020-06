PayPal è una società americana che propone un servizio di pagamento digitale tra i più sicuri al mondo. È in piedi dal 1999 e come tutte le altre aziende, enti o compagnie è stata vittima di phishing e smishing. A questo proposito, può capitare agli utenti che possiedono un account PayPal, che arrivino messaggi sospettosi, come in tutti i casi di truffa. Invita infatti le persone, a cliccare su un link che non devono assolutamente aprire se vogliono evitare il peggio.

PayPal, l’avviso di un pagamento sospetto, è soltanto una truffa

Il testo del messaggio che potresti ricevere è il seguente:

Gentile utente, con la presente mail si avvisa un recente pagamento sospetto tramite il vostro conto PayPal. Clicca sul link sottostante se non hai effettuato nessuna acquisto di recente.

La truffa è identica a quella di Poste Italiane e di alcune banche. Se cliccate il link suggerito da questi hacker che si spacciano per l’azienda, verrete rimandati a una falsa pagina dell’account PayPal, in cui rischierete di effettuare l’accesso. Condividendo quindi le vostre password, lasciarereste liberi gli hacker, di accedere al vostro conto corrente.

Vi ricordiamo che ogni qualvolta doveste ricevere una mail o un sms da parte di una grande azienda, la quale richiede di condividere tramite un link, i vostri dati personali, si tratta sempre solo di truffa. Prima di tutto questi messaggi sono spesso grammaticalmente scorretti, E in secondo luogo, nessun ente, nessuna azienda di nessun tipo, domanderebbe mai di condividere i propri dati sensibili via SMS o via email.