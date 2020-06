Su Netflix abbiamo ampia scelta su cosa possiamo guardare: sulla piattaforma ci sono serie TV, film e documentari di tutti i tipi. C’è una varietà davvero enorme di titoli, ma ci sono utenti che sono affezionati a dei contenuti in particolare. I contenuti di cui parliamo sono principalmente le serie TV, e tra le più gettonate abbiamo Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra. Andiamo a vedere quali sono le ultime novità di queste serie TV.

Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: ecco quali sono le ultime novità

Iniziamo parlando di Elite: la serie TV spagnola ha riscosso un successo planetario e ora si prepara ad una quarta ed una quinta stagione con tanti nuovi personaggi entranti. Le riprese di Elite si sono fermate per un periodo a causa del Coronavirus, ma a quanto pare sono nuovamente in corso. Non ci resta che aspettare quindi.

Un’altra serie che ha riscosso un successo incredibile è sicuramente Riverdale. La serie americana dovrebbe ritornare con una nuova stagione a breve. Anche in questo caso le riprese hanno avuto un rallentamento causato dal COVID-19.

Per quanto riguarda Black Mirror invece, ci sono delle brutte notizie per i fan. La serie sembra aver avuto un arresto repentino, il tutto causato da un cambiamento di progetti da parte dell’autore della serie. Non è ancora chiaro quando ci sarà il ritorno di Black Mirror sul piccolo schermo, ma sicuramente ci sarà.

Terminiamo con Suburra: la serie crime tutta italiana ha conquistato milioni di utenti. Tornerà sul piccolo schermo con la sua terza ed ultima stagione, anche se non è ancora chiaro quale sarà la data di rilascio.