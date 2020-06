Netflix è la piattaforma di streaming video più utilizzata in assoluto. I contenuti che porta sono sempre originali e i fan seguono sempre con attenzione tutte le nuove uscite. Durante il periodo di lockdown gli ascolti si sono intensificati, tant’è che alcune serie hanno raggiunto anche il record di ascolti. Molte sono le serie TV sotto la luce dei riflettori, ma ce ne sono alcune che sono più seguite di altre come Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra. Andiamo a vedere nel dettaglio le ultime novità che riguardano queste serie TV.

Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: le ultimissime novità sulle serie Netflix

Elite è una serie spagnola che parla delle vicende di alcuni ragazzi all’interno di un istituto chiamato Las Encinas, e si è fermata momentaneamente alla terza stagione. A causa del COVID-19, le riprese si sono dovute interrompere, ma stanno per riprendere con l’avvio della quarta e della quinta stagione. La novità è che ci saranno dei nuovi personaggi che sostituiranno quelli in uscita.

Per quanto riguarda Riverdale, la serie ha riscosso un ottimo successo in tutto il mondo e ora si prepara alla sua quinta stagione. Anche in questo caso, le riprese si sono fermate a causa del Coronavirus, ma la serie tornerà molto presto.

Brutte notizie invece per quanto riguarda gli amanti di Black Mirror: la serie fantascientifica avrà probabilmente un lungo stop. L’autore della serie ha deciso di lavorare ad altri progetti, per questo motivo non è chiaro quando arriverà la sesta stagione della serie.

Infine, terminiamo con Suburra: la serie crime italiana ha riscosso un ottimo successo in tutto il mondo e ora si sta preparando per la sua terza e ultima stagione.