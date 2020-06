Lo scorso autunno, Microsoft ha introdotto PowerPoint Presenter Coach, una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale integrata in PowerPoint con l’obiettivo di migliorare le capacità di presentazione degli utenti di Office. Se attivato, fornisce una guida sullo schermo in base al modo in cui stai organizzando il tuo lavoro, dalla lettura di troppe diapositive all’utilizzo di una quantità eccessiva di parole.

Dopo averlo presentato come funzionalità esclusiva in PowerPoint per il Web, Microsoft lo sta finalmente portando sulla piattaforma Android. Come la versione web, PowerPoint Presentation Coach porta le sue funzionalità chiave su Android. Riceverai feedback dal vivo nella metà inferiore dello schermo mentre organizzi il tuo lavoro sulla piattaforma. Sfortunatamente, il rapporto non può essere salvato dall’app, quindi dovrai fare uno screenshot se necessario.

PowerPoint Presenter ora disponibile anche su device Android

È possibile accedere a PowerPoint Presenter Coach dall’app Android PowerPoint e dall’app Office Mobile, purché si eseguano le versioni più recenti. Puoi provarlo toccando il menu delle azioni -> Prova con il coach -> Inizia le prove. Tieni presente che la funzione funziona meglio quando ti trovi in ​​un luogo tranquillo. Attualmente, PowerPoint Presentation Coach è in grado di rilevare solo l’inglese e la possibilità di compatibilità multilingue è ancora sconosciuta.

Inoltre, oggi Microsoft lancia anche PowerPoint Live per il Web. PowerPoint Live consente agli spettatori di guardare e interagire con la presentazione direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer. Per partecipare sarà necessario scansionare un codice QR o digitare il breve collegamento posto all’inizio della presentazione. Alcune caratteristiche notevoli di PowerPoint Live includono sottotitoli live disponibili in oltre 60 lingue, un contatore di visualizzazioni per sapere quante persone stanno guardando e un questionario che viene distribuito al pubblico alla fine della presentazione, per un feedback.

Dopo una risposta entusiasmante da parte degli utenti aziendali durante l’annuncio all’inizio di quest’anno, la funzionalità interattiva è ora disponibile per tutti gli abbonati a Microsoft 365. Sebbene sia necessario un abbonamento per implementare PowerPoint Live nella presentazione, non è necessario per i membri del pubblico.