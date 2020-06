Il nuovo operatore unico WindTre ha avviato lo scorso 17 giugno 2020 una serie di nuove campagne SMS winback rivolte ad ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

Le campagne sono indirizzate, più precisamente, ad ex clienti con nazionalità straniera, proponendo loro delle offerte come Call Your Country 50 Easy al costo di soli 6.99 euro al mese. Ecco i dettagli.

Torna in WindTre con le nuove Call Your Country

Questa nuova serie di winback per gli ex clienti di nazionalità straniera di WindTre sarà valida fino al 28 Giugno 2020, salvo eventuali cambiamenti. In questo caso, l’operatore sta dedicando delle offerte della gamma Call Your Country a clienti di alcune nazionalità, come ad esempio albanese, ucraina, moldava e cinese.

Il cliente contattato dovrà come sempre richiedere la portabilità del numero sul quale ha ricevuto l’SMS di WindTre per attivare una nuova SIM ricaricabile con l’offerta proposta. Come anticipato precedentemente, potrebbe essere proposta la Call Your Country 50 Easy, che comprende minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 50 minuti internazionali verso 53 Paesi e 50 Giga di traffico dati al costo di 6.99 euro al mese.

Questa offerta non è però compatibile con Super Fibra e con il servizio di rateizzazione Telefono Incluso, che permette di acquistare uno dei tanti smartphone proposti, a rate. Ad altri utenti potrebbe essere proposta anche la Call Your Country 70 GO che offre ogni mese minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 150 minuti internazionali verso 53 Paesi e 70 Giga al prezzo di 7.99 euro. Se invece non siete mai stati clienti dell’operatore, potete visitare il suo sito ufficiale per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili.