Il nuovo brand unico WindTre sta proponendo nelle ultime ore, ad alcuni suoi già clienti di rete mobile, un’offerta convergente per la propria linea fissa denominata Super Fibra Unlimited a 16.99 euro al mese.

L’operatore negli scorsi giorni aveva iniziato a proporre ai già clienti di rete mobile degli ex brand Wind e 3 Italia le offerte personalizzate della gamma MIA Super Fibra, con prezzi a partire da 16.99 euro al mese, attivabili però all’interno dei negozi autorizzati.

WindTre presenta la Super Fibra Unlimited a soli 16.99 euro al mese

In questo caso, la nuova offerta convergente è stata proposta nelle ultime ore ad alcuni già clienti del nuovo brand unico, tramite notifica sull’applicazione ufficiale, presente nella sezione “novità“. La notifica “più vicini con Super Fibra“, descrive la possibilità di attivare la rete fissa in convergenza a partire da soli 16.99 euro al mese con l’offerta Super Fibra Unlimited.

Attivando quest’ultima, si possono ottenere Giga Illimitati sulla propria SIM Card. All’interno dell’applicazione, cliccando sul tasto “scopri” è possibile visualizzare i dettagli ed effettuare l’attivazione direttamente online, tramite la pagina dedicata entro il prossimo 15 aprile 2020, salvo proroghe. Una volta arrivati al momento della verifica della copertura, dovrete impostare su “si” l’opzione che chiede se si possiede un numero mobile, inserendo successivamente il proprio numero.

In questo modo potrete ottenere l’offerta di rete fissa ad un prezzo scontato, insieme a Giga illimitati sul proprio numero di rete mobile oggetto della campagna. I Giga illimitati sulle SIM attivate in convergenza, si potranno ottenere con tutti i piani del nuovo portafoglio. Per scoprire maggiori informazioni o altre offerte, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.