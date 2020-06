Da anni, ormai, Gmail risulta essere il servizio offerto da Google più utilizzato al mondo. Milioni di persone, infatti, scelgono quotidianamente il client mail offerto dal colosso della Mountain View che, a differenza della concorrenza, offre molteplici funzionalità innovative. Come ben sappiamo, però, Google lavora costantemente all’aggiornamento dei proprio servizi. Recentemente, infatti, è stato rilasciato un’aggiornamento importante che ha introdotto delle funzionalità mai viste prima all’interno di un client di posta elettronica. Scopriamo di seguito maggiori dettagli.

Gmail torna ad aggiornarsi: ecco tutte le novità introdotte

Come accennato poco più sopra, quindi, nelle ultime ore Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app Gmail. Nello specifico l’update sembrerebbe interessare la sezione dedicata alle impostazioni del servizio. Il colosso di Mountain View, infatti, ha deciso di raggruppare in un’unica categoria tutte le opzioni legate alla personalizzazione dell’interfaccia grafica.

In particolare, è stata introdotta la sezione dedicata “Impostazioni Rapide”, all’interno della quale è possibile modificare layout, temi ed altri parametri di personalizzazione dell’interfaccia di Gmail. Tutti gli utenti, quindi, possono finalmente modificare l’aspetto del servizio senza dover ricercare le singole opzioni all’interno dei molteplici menù.

Per accedere al nuovo menù basterà posizionarsi sulla barra di sinistra presente nella schermata principale. Quest’ultimo permetterà di apportare modifiche in tempo reale, evitando quindi continui refresh della pagina. L’aggiornamento è quindi in fase di Roll out e, nei prossimi giorni, diventerà disponibile per ogni utente Italiano.

Purtroppo, secondo quanto segnalato da Google, le seguenti novità arriveranno, almeno per il momento, in esclusiva per la versione Desktop del servizio.