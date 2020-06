La connessione 3G è l’argomento principale di numerose notizie che circolano sul web perché secondo alcune voci da corridoio potrebbe dire addio in modo definitivo ai suoi utenti che ancora oggi la utilizzano e preferiscono. Sempre secondo quanto dicono in rete, le aziende telefoniche hanno deciso di chiudere questa connessione per via di un arrivo tecnologico e innovativo, quello del 5G.

Ad oggi non c’è alcun tipo di certezza perché le varie aziende telefoniche che lavorano a questa nuova tecnologia non si sono espresse in merito, ma le notizie in rete sono numerose e molti consumatori sono molto preoccupati. Eccovi svelati tutti i particolari di quanto dicono tale notizie.

Il 3G abbandona i suoi fedeli clienti: ancora nulla di sicuro, ma ecco svelati i dettagli

La notizia relativa all’abbandono del 3G ha scatenato perplessità e timore perché ad oggi ci sono tantissimi consumatori con una scheda telefonica che preferiscono usufruire della connessione di terza generazione piuttosto che utilizzare il 4G. Le voci da corridoio rivelano che la rete 3G potrebbe dire addio ai suoi clienti perché le aziende telefoniche hanno effettuato innumerevoli e importanti investimenti per la nuova tecnologia e, dunque, devono compensare le uscite in qualche modo.

Con la rete di quarta generazione e di quinta generazione disponibile Tim, Vodafone e Wind Tre potrebbero risparmiare eliminando il 3G. Si sottolinea che queste sono solo supposizioni e notizie che circolano in rete perché, come detto precedentemente, le aziende telefoniche in questione non si sono ancora espresse in merito e non hanno accennato ad una possibile eliminazione della rete.