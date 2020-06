Vodafone: arrivano le nuove offerte esclusive da 50GB per gli utenti

Vodafone detiene attualmente un grande numero di utenti, tutti ovviamente consci di quella che è la potenza di questa azienda. Stando a quanto riportato negli ultimi anni, nessuno è riuscito ad eguagliare la stabilità della rete ma soprattutto la qualità di quest’ultima, la quale è conosciuta in giro per l’Europa. In tutto il vecchio continente non esiste infatti rete 4G più estesa, ma questo a quanto pare non è bastato.

Iliad ad esempio è riuscita ad arraffare diversi utenti proprio all’interno di casa Vodafone, portandoli stabilmente dal suo lato. Le offerte con prezzi molto bassi hanno dunque consentito di far scappare via diverse persone, le quali però adesso sono vicine ad un ritorno in Vodafone. Il gestore anglosassone infatti ha deciso di esporre al pubblico due promozioni di altissimo livello e con molti contenuti. Entrambe sembrano identiche, ma non sono destinate agli stessi utenti provenienti dagli stessi gestori.

Vodafone, le offerte per rientrare non sono mai state così ghiotte: ecco tutto a disposizione per pochi euro

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2