Android Auto ha un nuovo rivale. Si chiama Echo Auto ed è l‘assistente virtuale di viaggio messo a punto da Amazon, grazie al quale interagire con Alexa, controllare la riproduzione musicale, effettuare chiamate telefoniche, ascoltare audio-libri, gestire la propria agenda e tanto altro, anche mentre si è in auto.

Echo Auto è pensato per offrire all’utente tutto il supporto di cui ha bisogno nonostante un ambiente così rumoroso come quello dell’automobile. Il dispositivo, infatti, integra ben otto microfoni e ciò permette ad Alexa di riuscire ad ascoltare i comandi vocali anche in presenza di musica o di altri rumori, come quello dell’aria condizionata o quelli provenienti dalla strada.

Amazon Echo Auto, il tuo assistente da viaggio

Per funzionare, Echo Auto si collega ad Alexa per mezzo dell’app dedicata scaricata sullo smartphone e, utilizzando il piano dati, offre l’accesso a tutte le funzionalità supportate. Questo servizio è pertanto compatibile con qualsiasi auto e può essere arricchito e personalizzato insegnando ad Alexa ad essere ancora più intelligente. Come? Creando dei comandi (Skill) personali e personalizzati, per i quali l’assistente di Amazon provvederà a fornire le informazioni desiderate. Basterà poi utilizzare Echo Auto per chiedere ad Alexa, per esempio, di impostare un promemoria per ricordarsi di ritirare i vestiti in lavanderia mentre si torna a casa, e subito dopo di avviare la propria canzone preferita. Il tutto, senza mai distogliere lo sguardo dalla strada.

Il dispositivo è alimentato dalla presa da 12V o dalla porta USB presente in auto, mentre può essere collegato all’impianto stereo attraverso un cavo audio con jack da 3,5 mm o mediante Bluetooth. Amazon Echo Audio è disponibile in Italia a partire da oggi al prezzo di 59,99 euro e può essere acquistato su Amazon.it.