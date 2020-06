Amazon ha presentato Alexa Skill Blueprint, uno strumento di facile utilizzo mediante il quale creare Skill e risposte personalizzate per Alexa in modo semplice e veloce. Il tutto funzionerà per mezzo di un template già strutturato e compilabile con le informazioni che si desiderano, semplicemente inserendo queste informazioni negli appositi campi. Le Skill così create saranno poi disponibili per tutti i dispositivi associati al proprio account.

Alexa Skill BluePrint permette, tra le tante opzioni, di creare domande e risposte personalizzate; dare il benvenuto ai propri ospiti fornendo informazioni sulla casa e il quartiere; pianificare le cose da fare per tutta la famiglia; far scegliere ad Alexa a chi tocca fare qualcosa; creare la propria lista di frasi ispirazionali preferite; mandare frecciatine ad amici e parenti; complimentarsi con qualcuno con una lista di lusinghe personalizzate; creare contenuti giornalieri o settimanali per i propri clienti; e tanto altro.

Amazon Alexa, come creare Skill personalizzate in modo semplice e veloce

Creare le proprie Skill e risposte personalizzate per Alexa è molto semplice. Anzitutto, occorre recarsi sul sito Alexa Skill Blueprint e selezionare il template desiderato. Sono disponibili 12 modelli appartenenti a quattro categorie (Divertimento e giochi, A casa, Comunità e organizzazioni, Apprendimento e conoscenza).

A questo punto, basta compilare i campi a proprio piacimento. I template offrono campi pre-compilati che possono essere utilizzati direttamente o fungere come fonte ispirazionale per creare la propria Skill e risposta personalizzata. Fatto ciò, basterà un semplice click e la Skill appena creata sarà disponibile su tutti i dispositivi Alexa associati al proprio account Amazon.

Alexa Skill Blueprint è disponibile da oggi per i clienti in Italia. Per iniziare ad utilizzare Alexa Skill Blueprint visitare: blueprints.amazon.it. Per saperne di più consultare: blueprints.amazon.com/help/frequently-asked-questions.