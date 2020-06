Vodafone ha recentemente varato un’offerta assolutamente in grado di rubare i clienti a Iliad e a tutti gli operatori virtuali, si chiama Special 50 Digital Edition e, come è facile immaginare, permette l’accesso a ben 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G.

La promozione, purtroppo, è al giorno d’oggi disponibile esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che l’attivazione risulta essere possibile solamente proveniendo da un determinato operatore telefonico. I fortunati effettivamente coinvolti sono gli uscenti da Iliad o da un MVNO, i quali saranno ad ogni modo pronti a richiedere la portabilità del numero originario.

Inizialmente viene richiesto un contributo non particolarmente elevato, corrispondente nell’esattezza a 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile. Sono assenti vincoli contrattuali o altre limitazioni particolari, la portabilità in uscita da Vodafone potrà essere chiesta in un qualsiasi momento.

Vodafone: le offerte che tutti vorrebbero poter attivare

La Special 50 Digital Edition è comunque ritenuta incredibile a partire dal prezzo di vendita, soli 7 euro al mese da pagare tramite credito residuo della SIM ricaricabile, per godere di ben 50 giga di traffico dati al mese, affiancati da illimitati minuti per telefonare a chiunque e SMS infiniti da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

Complessivamente la navigazione è possibile sotto rete telefonica 4.5G di Vodafone, senza costi aggiuntivi o limitazioni particolari, se non i 600Mbps in download. L’attivazione della promozione è possibile in tutti i punti vendita in Italia, non risulta essere accessibile direttamente dal sito ufficiale dell’azienda, a meno che non siate stati contattati dall’operatore stesso.