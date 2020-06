Nessuno può dubitare sul fatto che Iliad sia a tutti gli effetti uno degli operatori telefonici più popolari nel nostro paese. La compagnia francese da due anni a questa parte ha creato un bacino di pubblico in costante crescita grazie alle sue promozioni low cost. Inoltre il gestore è stato anche in grado di superare molti piccoli problemi del quotidiano.

Iliad, più Giga per tutti i clienti che si connettono dall’estero

Tra le criticità maggiori in casa Iliad, specie nei primi mesi di attività, vi era il roaming. Tanti abbonati, attraverso le pagine social del provider, avevano segnalato una penuria di Giga per la connessione nei paesi dell’Unione Europea. Basta pensare che sino allo scorso anno, la maggioranza dei clienti poteva beneficiare solo di 2 Giga per il roaming.

Dall’estate 2019, le condizioni sono cambiate per tanti utenti. Tutti coloro che hanno scelto negli scorsi mesi la ricaricabile principale, ossia la Giga 50, hanno al tempo stesso ricevuto 4 Giga per la navigazione internet in Europa. La modifica sostanziale, però, non ha risolto in maniera definitiva l’anomalia.

Un passo in avanti più concreto vi è stato proprio in questo 2020. Da inizio anno, infatti, il gruppo commerciale di Iliad si è spinto ancor di più verso le esigenze del pubblico. L’operatore, ad oggi, equipara totalmente la ricaricabile Giga 50 e la ricaricabile Giga 40 per quanto concerne le politiche sul roaming. Quindi, a conti fatti, tutti i nuovi ed i vecchia abbonati che fanno riferimento alle due principali promozioni di Iliad potranno ora utilizzare 4 Giga per la navigazione internet dall’estero.