Come ogni anno, durante l’estate le promozioni per il mondo della telefonia mobile saranno ancora più convenienti. In questa stagione, la battaglia tra i principali operatori avrà Vodafone ed Iliad come assoluti protagonisti. Le due compagnie già si stanno sfidando con ricaricabili complete ed a costi da ribasso.

Vodafone e la battaglia ad Iliad: ecco le migliori offerte a 7,99 euro

Non è più una notizia il successo di Iliad in Italia. La compagnia francese, anche nelle settimane a venire, punterà tutto sulla sua principale iniziativa low cost, la famosa Giga 50. Gli abbonati avranno a disposizione minuti illimitati più SMS senza limiti e 50 Giga internet al costo fisso e standard di 7,99 euro.

Non è da meno la risposta di Vodafone alla Giga 50. Il provider britannico continua ad ottenne grandi risultati dall’oramai storica promozione Special 50 Giga. L’iniziativa prevede per gli utenti chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili a cui si aggiungono anche 50 Giga per la connessione internet sotto rete 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa si attesta sui 7,99 euro.

La promozione di Vodafone, proprio come quella di Iliad, prevede un costo di attivazione pari a 10 euro per il rilascio della SIM

Ovviamente, sia Iliad che Vodafone mettono a disposizione delle opzioni extra per gli abbonati. I clienti di Iliad, ad esempio, potranno beneficiare di telefonate senza limiti verso i paesi dell’estero. Coloro che sceglieranno la Special 50 Giga potranno utilizzare il servizio hotspot personale a costo zero ed inoltre avranno anche la facoltà di navigare con rete 4,5G.