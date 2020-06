WhatsApp: delusione con il nuovo aggiornamento, utenti furiosi

Ultimamente diversi utenti di WhatsApp si sono focalizzati sui prossimi aggiornamenti che dovrebbero essere in programma. Questi finalmente dovrebbero includere al loro interno una funzionalità richiesta da sempre da tutti, ovvero il Multi-Device.

In molti già dal nome avranno certamente capito di cosa si tratta. Stiamo parlando infatti della possibilità di utilizzare un solo account su più dispositivi in contemporanea. Di certo tutti sapranno che utilizzando un account WhatsApp su uno smartphone primario, non sarà possibile utilizzarlo su uno secondario senza disconnetterlo appunto dal primo. Con il nuovo aggiornamento in programma, non si sa ancora per quale settimana, tutto ciò non esisterà più. Gli utenti avranno dunque l’opportunità di poter avere due o più smartphone in tasca con a bordo lo stesso account. Nel frattempo però sarebbero arrivati alcuni nuovi aggiornamenti.

WhatsApp, i nuovi aggiornamenti non hanno per nulla soddisfatto gli utenti che sono furiosi e delusi

Moltissimi utenti sono stati avvisati con tanto di notifica dei nuovi aggiornamenti che WhatsApp ha apportato alla piattaforma. Questi però non hanno fatto altro che migliorare alcuni degli aspetti sotto il cofano dell’applicazione. Infatti qualcuno lamentava piccoli problemi di stabilità, i quali andavano necessariamente riparati.

Si è trattato dunque di semplici bug Fix, i quali sono estremamente necessari quando si tratta soprattutto di applicazioni con una portata così ampia. Molte persone però, avendo letto tante indiscrezioni ed informazioni in merito, si aspettavano proprio il nuovo aggiornamento tanto atteso. La funzione Multi-Device non è dunque ancora arrivata e questo avrebbe scatenato la delusione di molti. Basterà però attendere ancora poco.