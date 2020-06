Vodafone stupisce tutti, per battere Iliad sul tempo, e sopratutto per riuscire a raccogliere più utenti possibili nel breve periodo, l’azienda ha deciso di lanciare sul mercato un’offerta davvero incredibile, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su 50 giga spendendo soli 7 euro al mese a titolo definitivo.

La passa a Vodafone in questione nasce esclusivamente in versione operator attack, di conseguenza l’accesso risulta essere limitato solamente agli utenti che si ritrovano in possesso di una SIM di un determinato operatore telefonico, in particolare Iliad o un MVNO.

Il costo iniziale da sostenere per la sua attivazione non risulta essere particolarmente elevato, poiché comunque viene richiesto il solo versamento di un contributo di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile (la portabilità è comunque obbligatoria).

Passa a Vodafone: la promozione è davvero unica

All’interno della passa a Vodafone in questione trovano posto contenuti davvero molto allettanti, ed assolutamente in grado di convincere i consumatori ad attivarla; nello specifico, infatti, il cliente potrà accedere a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando per minuti illimitati da poter utilizzare a piacimento, per finire poi con SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono in Italia.

Il prezzo fisso rappresenta uno dei plus della campagna, poiché comunque viene richiesto il versamento di soli 7 euro al mese, tramite credito residuo. Sono assenti vincoli contrattuali di durata, inoltre, non viene imposto alcun limite specifico alla massima velocità di navigazione raggiungibile, ciò sta a significare che il consumatore potrà spostarsi in rete fino ad una velocità massima di 600Mbps in download.