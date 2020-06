Iliad sorprende il pubblico: 50 giga e una grande novità gratis

Continuare a parlare di Iliad sarebbe superfluo se questo gestore non continuasse a lanciare nuove opportunità. Stiamo infatti parlando di una realtà che fin da subito ha deciso di mostrare a tutti di che pasta fosse fatta, grazie alle sue offerte ma anche grazie alla sua convenienza.

Contenuti a volontà ma soprattutto prezzi bassissimi, questa è la politica di un gestore proveniente dalla Francia che ad oggi si afferma come gestore italiano al 100%. Iliad ha dato grande prova di come anche un provider semisconosciuto potesse in qualche modo raggiungere le vette delle classifiche. Ora, con i suoi quasi 6 milioni di utenti attivi, il gestore e quarto in classifica direttamente dietro i colossi assoluti del mercato della telefonia mobile. In questi giorni in molti stanno valutando di passare a Iliad, vista la disponibilità sul sito ufficiale di due offerte top.

Iliad, esistono ancora due offerte incredibili sul sito ufficiale ma c’è anche una novità per tutti

Il mondo Iliad negli ultimi tempi è molto valutato da coloro che desiderano cambiare gestore. Questi ne hanno ben donde, visto che il gestore propone due promozioni di altissimo livello. Stiamo parlando della Solo Voce e della Giga 50, offerte molto simili ma che si differenziano per rete Internet e prezzo.

Entrambe includono infatti minuti ed SMS illimitati, anche se la seconda promo permette di avere 50 giga di traffico dati in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 4,99 e 7,99 € al mese. Inoltre tutte le offerte che possono concedere agli utenti la navigazione web, potranno sfruttare finalmente 4GB di navigazione in roaming e non più soli 2GB.