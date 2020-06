Euronics fa a pezzi Unieuro con un volantino in grado di convogliare al proprio interno prezzi davvero mai visti prima, gli utenti si ritrovano a poter risparmiare e godere di sconti interessantissimi, ma con una limitazione importante.

La campagna promozionale corrente, infatti, non risulta essere attiva su tutto il territorio nazionale, bensì in esclusiva presso i negozi di proprietà del socio Euronics Bruno. Gli acquisti potranno essere completati solamente recandosi personalmente presso gli stessi, non sul sito ufficiale o altrove sul territorio. Indipendentemente dalla merce che sceglierete, ad ogni modo è da segnalare la presenza del cosiddetto Tasso Zero, ovvero la possibilità di richiedere un finanziamento da restituire senza interessi con pagamento a partire dalla mensilità di Settembre 2020.

I codici sconto Amazon e le offerte sono tra le migliori di sempre, ISCRIVETEVI al nostro canale Telegram per scoprirli in anteprima.

Volantino Euronics: le offerte più pazze con gli sconti più incredibili

Le occasioni da non lasciarsi sfuggire da Euronics sono innumerevoli ed allo stesso tempo molto varie tra di loro, tralasciando tutto quanto concerne il mondo della mobilità elettrica e sostenibile, l’attenzione cade come al solito sulla telefonia mobile.

Per quanto riguarda la fascia bassa annoveriamo varie soluzioni molto intriganti, come Xiaomi Redmi Note 9 a 229 euro, LG K51S a 219 euro, Motorola One Zoom a 299 euro, Huawei P40 Lite a 269 euro, Galaxy A51 a 299 euro o anche il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro.

Salendo di prezzo e di qualità generale incrociamo smartphone del calibro di Galaxy S10 Lite a 589 euro, per finire con i migliori top di gamma del momento, quali sono gli ultimi Galaxy S20, Motorola Edge e similari.