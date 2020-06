Esselunga sorpassa Unieuro con il lancio di un volantino davvero da pazzi, al suo interno infatti è possibile trovare uno sconto veramente molto interessante applicato su un prodotto di base super economico, quale è lo Xiaomi Mi Band 4.

Attiva in tutti i punti vendita sparsi per il territorio fino al 10 giugno, la campagna corrente riassume al proprio interno quanto di buono avremmo effettivamente sperato di vedere, riuscendo a convincere tanti utenti all’acquisto, sebbene le disponibilità economiche non siano particolarmente elevate. L’ordine non potrà essere completato online, inoltre è importante ricordare che le scorte effettivamente a disposizione potrebbero terminare prima del previsto, quindi consigliamo di affrettare la decisione.

Volantino Esselunga: queste offerte sono davvero invitanti

Il volantino Esselunga sorprende ancora una volta per la qualità degli sconti effettivamente applicati, l’utente che vi si avvicinerà potrà infatti mettere le mani su una bellissima Xiaomi Mi Band 4 a soli 19,90 euro, uno dei prezzi più bassi in assoluto dal giorno del lancio sul mercato nazionale.

Ciò che convince in questo prodotto è proprio la qualità generale, spendendo veramente pochissimo il cliente si ritrova a poter mettere le mani su un terminale con display AMOLED a colori e completamente touchscreen da 0,95 pollici ed una batteria con durata addirittura fino a 20 giorni di utilizzo continuativo; le funzioni base sono all’incirca sempre le stesse, parliamo quindi di sensore per il battito cardiaco, nonché riconoscimento automatico del sonno, della distanza percorsa e delle calorie bruciate (con possibilità di ricevere tutte le notifiche direttamente al polso).