L’operatore virtuale 1Mobile ha recentemente prorogato l’intera offerta tariffaria attualmente disponibile, fino al prossimo 15 giugno 2020. Vi ricordo che l’operatore in questione utilizza la rete Vodafone con accesso in 4G fino ad una velocità massima di 60Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Come accade solitamente, si tratta di proroghe che proseguono di 15 giorni in 15 giorni, non possiamo quindi escludere che, una volta arrivato il 15 giugno non vengano prorogate fino alla fine del mese. Ricordiamo tutte le offerte insieme.

1Mobile proroga tutte le proprie offerte fino al 15 giugno 2020

Partiamo subito con l’offerta più conveniente al momento, la 75XPlus Reward, riservata a tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da Tim, WindTre, Iliad e MVNO. Questa offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 75 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile con 25 GB in più in omaggio a partire dal terzo mese. Il prezzo è di 9.99 euro al mese che scenderà a 7.99 euro a partire dal terzo mese in poi. Il costo di attivazione è pari a 10 euro.

Proseguiamo con la Large Plus Reward, anch’essa riservata ai nuovi clienti in portabilità e comprende minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, 40 SMS verso tutti e 35 GB di traffico internet al prezzo di 6.99 euro al mese. Anche in questo caso a partire dal terzo mese verranno aggiunti gratuitamente altri 15 GB di traffico ed il prezzo scenderà a 5.99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 8 euro.

Continuiamo con la 60 Plus Limited Edition che prevede minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 60 GB di traffico internet a 10 euro al mese. Anche per questa offerta è previsto un aumento di bundle a partire dal terzo mese, con 5 GB e 50 SMS aggiuntivi. Il costo di attivazione è di 10 euro, come la prima offerta proposta. Terminiamo con la Special Plus e la Power Plus che prevedono rispettivamente 50 GB e minuti illimitati a 9.90 euro al mese (più 5 GB e 50 SMS dal terzo mese) e 1000 minuti verso i numeri nazionali, minuti illimitati verso 1Mobile e 28 GB a 7.90 euro al mese. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.