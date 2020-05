L’operatore virtuale 1Mobile, che utilizza la rete di Vodafone 4G, ha recentemente deciso di aggiungere altri 10 Giga al bundle dati omaggio che si attiva dal terzo mese con l’offerta 75XPlus Reward.

Questa introduzione è valida per tutte le attivazioni a partire dallo scorso 15 maggio 2020. In questo modo l’operatore vi permette di raggiungere la soglia dei 100 GB mensili. Scopriamo tutti i dettagli.

1Mobile aggiorna la propria offerta 75XPlus Reward

Fino ad ora, l’offerta prevedeva che a partire dal terzo mese, oltre ad abbassare il canone mensile dell’offerta, il bundle dati di base di 75 Giga venisse incrementato di ulteriori 15 Giga, raggiungendo così un totale di 90 Giga al mese. Per le nuove attivazioni effettuate da oggi, 15 Maggio 2020, il bundle dati aggiuntivo incluso gratuitamente dal terzo mese guadagnerà altri 10 Giga, arrivando così a 25 Giga in più in omaggio.

Così facendo, a partire dal terzo mese l’offerta arriverà ad includere un totale di 100 Giga ogni mese, invece dei 90 Giga che si potevano raggiungere in precedenza. Vi ricordo che l’offerta 1Mobile 75XPlus Reward prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 75 Giga di traffico dati al prezzo di 9.99 euro al mese. Il costo di attivazione è di soli 10 euro una tantum.

A partire dal terzo mese all’offerta saranno aggiunti ulteriori 25 Giga in omaggio, per un totale di 100 Giga al mese, e il costo si ridurrà a 7.99 euro mensili. 75XPlus Reward è attivabile solo con una nuova SIM con nuovo numero o effettuando la portabilità da TIM, WINDTRE, Iliad, Fastweb e qualsiasi operatore virtuale, mentre non è disponibile per i clienti provenienti da Vodafone. Per scoprire tutti gli altri dettagli o maggiori offerte proposte, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.