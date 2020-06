Android Auto è pronta ad aggiornarsi, una delle applicazioni più richieste ed utilizzate di sempre sta per integrare una nuova funzionalità che renderà la vita ancora migliore a milioni di consumatori sul territorio italiano, è difatti in arrivo la modalità Wireless.

Con il 1 giugno 2020, l’azienda di Mountain View ha rilasciato un importante aggiornamento, con alle spalle uno spoiler su quanto accadrà nel futuro più prossimo. I ragazzi di XDA, infatti, una delle community più grande al mondo in termini di sviluppatori, ha snocciolato il codice sorgente ed ha effettivamente scoperto una grandissima novità per il futuro, la modalità wireless non appare essere poi così tanto lontana.

Android Auto: tante novità e finalmente la modalità Wireless

Se ancora non sapete di cosa stiamo parlando, dovete ricordarvi che la suddetta permette di collegare il device all’automobile, senza obbligarvi, cosa che accade ora, ad utilizzare un cavo fisico. Le funzionalità che si potranno effettivamente raggiungere non copriranno il 100% delle odierne, ma allo stesso tempo verrà facilitato ampiamente l’utilizzo, data l’assenza di cavi ingombranti nell’automobile stessa.

L’applicazione dell’aggiornamento non è ancora ufficiale, si tratta solamente di un piccolo accenno a cosa effettivamente potrà accadere in futuro, di conseguenza al giorno d’oggi non possiamo sapere con certezza quando potremo mettervi le mani. Come al solito, tuttavia, ricordiamo che non tutti i dispositivi con sistema operativo Android potranno utilizzare Android Auto, e che naturalmente le stesse automobili devono averlo pre-installato, in caso contrario, anche installare l’applicazione sul device sarà praticamente inutile e superfluo.

Seguiranno maggiori dettagli ed informazioni.