WindTre prova a far girare la testa ai consumatori italiani con una promozione davvero unica nel suo genere, e quasi mai vista prima nel mondo della telefonia mobile, la Unlimited 200 Special sorprende apertamente per la capacità di offrire al pubblico un bundle molto interessante ad un prezzo relativamente ridotto.

In un mondo in cui praticamente tutte le migliori offerte sono distribuite in versione operator attack, quindi accessibili solamente dai possessori di determinate SIM, la soluzione corrente appare come un fulmine a ciel sereno, proprio per la capacità di proporsi ad ogni singolo consumatore, senza distinzioni in merito a provenienze o limitazioni particolari.

La Unlimited 200 Special può difatti essere richiesta dal già cliente di WindTre, come ovviamente da colui che deciderà di richiedere la portabilità da un qualsiasi operatore in Italia. L’unica differenza da segnalare riguarderà il costo di attivazione, nello specifico infatti viene richiesto il versamento di 19,99 euro per l’attivazione del già cliente, mentre si scenderà a soli 10 euro per colui che invece richiederà la portabilità del proprio numero originario.

La limitazione è dettata dalla presenza di un vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi (2 anni), entro il quale il consumatore non potrà in nessun modo abbandonare WindTre senza andare a pagare una penale del valore di addirittura 49 euro.

WindTre: tanti contenuti per un’offerta invidiabile

Indipendentemente da quanto scritto sopra, la Unlimited 200 Special richiede il pagamento di un canone fisso di 29,99 euro al mese, da versare tramite credito residuo della SIM ricaricabile, per godere comunque di 200 giga di internet alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti verso tutti, nonché ovviamente 200 SMS da inviare ad altrettanti numeri in Italia.