I primi giorni di giugno continuano sulla tendenza delle scorse settimane primaverili. Vodafone conferma infatti la sua strategia commerciale basata non solo sulle promozioni per la telefonia fissa e per la telefonia mobile. Da tempo, infatti, il gestore ha deciso di puntare molte risorse nel settore strategico dell’intrattenimento.

Vodafone più Sky, come avere tutti i canali della pay tv a costi da ribasso

Il servizio Vodafone TV rappresenta una certezza per un numero sempre crescente di abbonati. La piattaforma, pensata per i clienti con un regolare piano di visione per la Fibra Ottica, da poco è stata ampliata con la presenza di nuovi contenuti, tra cui Amazon Prime Video.

Il vero punto di forza di Vodafone TV però restano i canali di Sky grazie al servizio NOW TV. Agli utenti del provider inglese è concessa la facoltà di attivare dei piani di visione per NOW TV con costi ridotti rispetto a quelli di listino.

La prima offerta è quella relativa al pacchetto Sport. Con il prossimo ritorno della Serie A, della Champions League ed anche della Formula 1, i clienti potranno gustarsi tutte le esclusive con un costo fisso mensile di soli 20 euro. Se oltre al pacchetto Sport gli utenti vorranno anche aggiungere il ticket dell’Intrattenimento, il prezzo mensile sale a 30 euro, sempre con una riduzione di 10 euro sul listino.

Disponibile anche il solo ticket Intrattenimento o Serie TV. Anche in questo caso sarà previsto uno sconto di 10 euro, ma la riduzione andrà ad impattare il prezzo per la Fibra Ottica.