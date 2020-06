Instagram: ecco 11 metodi efficaci per aumentare i followers

Instagram è una delle piattaforme più utilizzate, ma non tutti conoscono i trucchi per avere più seguaci.

Instagram è uno dei social network più apprezzato in tutto il mondo, soprattutto da quella fascia di utenti tra i 13 anni e i 30/35 anni. Una piattaforma disponibile gratuitamente sia per i dispositivi Apple che Android per condividere con i propri followers contenuti multimediali tra foto e video.

Da quando Facebook ha deciso di acquisirla gli utenti hanno molto più funzioni disponibili e ricevono molto spesso aggiornamenti per risolvere eventuali bug e migliorare le prestazioni. La piattaforma è decisamente molto apprezzata, ma l’obiettivo principale degli utenti è aumentare i propri followers in maniera efficace e duratura.

Instagram: ecco 11 consigli per aumentare i followers in modo veloce e sicuro

Instagram è senza ombra di dubbio uno dei social network più utilizzati e per aumentare i followers per prima cosa è necessario caricare foto originali e attirare l’attenzione con filtri particolari e unici.

Potrebbe sembrare un trucchetto scontato, ma non è affatto così. E’ molto importante, infatti, dopo aver acquisito dei nuovi followers condividere con loro dei contenuti originali e interessanti.

Il secondo trucchetto è quello di collegare Instagram a Facebook così da avere fin da subito dei followers più attivi. Si tratta di un punto molto importante per l’algoritmo di Instagram.

Anche i like, i commenti e i follow sono molto importanti per ricevere più seguaci. Il terzo trucco, infatti, è quello di mettere spesso like e commentare le foto dei propri followers così da ricambiarlo.

Scrivere in inglese è la quarta tecnica per aumentare i propri seguaci. Sembra strano, ma per essere popolare è necessario utilizzare la lingua inglese. La quinta tecnica, invece, è quella degli hashtag. Utilizzare degli hashtag popolari potrebbe aumentare in pochissimo tempo i propri followers.

Un altro punto fondamentale è quello di postare negli orari giusti perché aumenta l’engagement notevolmente. Postare dopo le 17:00 oppure la domenica e il lunedì aumenta decisamente i followers.

Anche il profilo deve essere ben curato per ricevere più followers perché è la prima cosa che gli altri utenti guardando quando cliccano sul nome. Inoltre, anche scegliere una tematica e utilizzare sempre lo stesso filtro potrebbe essere utile.

Inoltre, utilizzare anche altre applicazioni gratuite o a pagamento può aumentare i propri followers. In rete ci sono tantissime app valide, ma quelle più utilizzate sono senza ombra di dubbio Follower Free e 1000 Follower.