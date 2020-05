Il Play Store di Google offre centinaia di migliaia di applicazioni di ogni genere. Così tante, che spesso e volentieri molte app simpatiche ed originali non riescono a raggiungere la visibilità di cui, invece, dovrebbero godere. Nel corso delle scorse settimane, noi di TecnoAndroid abbiamo avuto modo di provare alcune app delle quali, ora, proprio non riusciamo a farne a meno. In questo articolo, dunque, vi parleremo di quelle applicazioni che, a nostro avviso, vale la pena provare.

Android, cinque app che dovresti assolutamente provare sul tuo smartphone

Anzitutto, la prima app che vorremmo consigliarvi è Citra Emulator. Si tratta di un emulatore per Nintendo 3DS grazie al quale sarà possibile eseguire i propri giochi preferiti direttamente dallo smartphone. L’app è disponibile gratuitamente, ma è possibile acquistare la versione Premium che offre una serie di opzioni aggiuntive, tra cui la Dark Mode.

Un’altra app che sarà molto utile agli aspiranti scrittori è Auctor: Character & Story generator. Che tu stia affrontando un blocco dello scrittore o sia alla ricerca di idee per la tua nuova storia, l’app offre una serie di suggerimenti e idee dai quale prendere spunto per proseguire con la narrazione. L’app offre anche uno spazio in cui condividere le proprie creazioni, mentre dall’altra parte offre agli utenti la possibilità di accedere a centinaia di opere originali da leggere gratuitamente. Auctor mette a disposizione un semplice quanto dettagliato strumento di creazione del personaggio, per aiutare lo scrittore a dare vita ai propri protagonisti.

Molto utile per tenere sotto controllo il proprio traffico dati è l’app Data Counter Widget. L’app offre anche un pratico widget grazie al quale monitorare l’utilizzo dei dati mobili, tenendo traccia della quantità di traffico di Rete utilizzata. Con SeriesGuide, invece, non solo potrai trovare la tua prossima serie TV o film da guardare, ma potrai anche tenere traccia dei tuoi progressi. Anche questa app offre un widget grazie al quale sarà possibile visualizzare, direttamente dalla schermata principale del proprio smartphone, quale è stato l’ultimo episodio visto e quale quello che si dovrà vedere.

Un’ultima app che vorremmo consigliare è Microsoft To-Do. Come si potrebbe facilmente intuire dal nome, si tratta di una applicazione che consente di creare delle liste di cose da fare, offrendo la possibilità di condividere le liste con amici e parenti, di organizzare gli elenchi in gruppi, di allegare file multimediali e di ricevere dei promemoria sulle cose da fare.