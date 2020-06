CoopVoce: ecco Easy+ e Top 30 per soli 5 e 9 euro al mese

CoopVoce continua con la sua strategia, la quale come tutti ben sanno è volta a raggiungere quanti più utenti possibile. Se prima il provider di Coop non aveva alcun seguito visti i contenuti delle sue promozioni, ora lo scenario è cambiato drasticamente in meglio. Le strategie messe in campo da questo gestore sono infatti diametralmente opposte, con quella attuale che risulta essere la migliore. Grazie a quest’ultima il provider è diventato uno dei più attivi nel mondo della telefonia mobile virtuale.

CoopVoce infatti è riuscito ad ottenere tantissimi utenti negli ultimi sei mesi, soprattutto grazie all’ampliamento della sua linea di promo ChiamaTutti. Questa cambia di consueto con cadenza mensile, portando al cospetto degli utenti nuove offerte piene di contenuti e molto convenienti. In questo caso sembra che il celebre provider virtuale ne abbia portate addirittura due per sostituire l’ultima.

CoopVoce: arrivano le due nuove ChiamaTutti TOP 30 ed Easy+, ecco quanto costano e cosa includono

Il meglio che CoopVoce potesse fare in un periodo del genere era offrire versatilità agli utenti con le sue promo migliori. Proprio a giugno sono arrivate due nuove offerte le quali prendono il nome di ChiamaTutti TOP 30 e ChiamaTutti Easy+.

Le soluzioni che potete trovare direttamente sul sito ufficiale del gestore, offrono rispettivamente minuti senza limiti verso tutti i gestori e 1000 minuti verso tutti. Seguono poi 1000 e 300 SMS verso tutti e 30 e 3 GB di traffico dati in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 9 e 5 euro al mese per sempre. Questi prezzi durano per sempre senza mai scadere.