Come ben sappiamo il mondo della telefonia mobile è veramente variegato ed offre una gamma di possibilità talmente ampia da poter soddisfare praticamente chiunque, ogni utente infatti si trova davanti una miriade di offerte tanto da avere quasi l’imbarazzo della scelta.

I clienti infatti possono scegliere oltre che tra svariate offerte anche tra numerose compagnie telefoniche, in tal modo lo scenario di tariffe fruibile si allarga enormemente, tutto a vantaggio del cliente stesso ovviamente.

In questo panorama così vasto, un’operatore virtuale sta cercando di diventare uno dei più forti in assoluto, stiamo parlando i CoopVoice, che da tempo offre delle possibilità a chi decide di sottoscrivere un contratto davvero soddisfacenti.

La strada sembra quella giusta, soprattutto ora che l’azienda ha deciso di variare le carte in tavola, infatti negli ultimi mesi i contenuti sono aumentati ma i prezzi sono rimasti invariati, insomma un piccolo sacrificio per ottenere un grande risultato, scommessa che sembra però star pagando.

Ecco la nuova ChiamaTutti TOP 50

Così come tanti altri gestori telefonici, anche CoopVoice ha deciso di dare il massimo con offerte davvero colme di contenuto, le quali sono cresciute pian piano fino all’ultima arrivata, ChiamaTutti TOP 50, ancora disponibile sul sito ufficiale e davvero competitiva.

Per soli 10€ da pagare ogni mese avrete a disposizione un’offerta priva di variazioni per tutta la sua durata, cosa che si traduce in un prezzo e in un contenuto immutabili per sempre, contenuto che consiste in minuti illimitati verso tutti, sia gestori fissi che mobili, 1000 SMS verso tutti e 50Gb di traffico dati in 4G.

Tale promozione è disponibile anche per coloro che ne hanno già sottoscritta un’altra e desiderano cambiare.