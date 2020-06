Il volantino Trony avvicina nuovamente la popolazione italiana verso il mondo della rivendita di elettronica, tutti i residenti in determinate regioni del paese, infatti, possono decidere di acquistare uno dei migliori prodotti in circolazione ad un prezzo effettivamente molto basso.

La campagna promozionale corrente, come ormai avrete capito, non risulta essere accessibile indistintamente dalla provenienza, ma è limitata ad una ristretta porzione di aree del territorio nazionale. I fortunati utenti che vorranno e vi potranno accedere, saranno costretti a recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto (non sono disponibili gli stessi prezzi anche online sul sito ufficiale).

I codici sconto Amazon e le offerte sono tra i migliori del periodo, scopriteli sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Trony: risparmio a più non posso con queste offerte

Il volantino Trony cerca di accontentare un po’ tutti, a partire dagli utenti che vogliono avvicinarsi al mondo della telefonia partendo dai top di gamma, quindi con acquisti del calibro di Galaxy S20 a 829 euro, Galaxy Note 10 o S10 Lite a poco meno di 600 euro, sino ad arrivare a soluzioni decisamente più economiche.

I migliori sono infatti i terminali che rientrano entro la fascia dei 300 euro, non dimentichiamo infatti i vari Xiaomi Redmi Note 9 a 229 euro, passando anche Huawei P40 Lite (per il quale ricordiamo l’assenza dei servizi Google) a 269 euro, oppure anche un buonissimo Oppo A5 2020 acquistabile a 149 euro.

L’insieme delle offerte viene riassunto nel dettaglio tra le pagine che potete trovare qui sotto, gli acquisti sono limitati però a determinati punti vendita in Italia.