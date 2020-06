Euronics, per mano del socio Dimo, ha recentemente attivato un SottoCosto che potremmo quasi definire pauroso per la qualità degli sconti effettivamente inseriti al suo interno. Gli acquisti, come sempre accade in occasioni di questo tipo, potranno essere completati solamente presso i punti vendita di proprietà del socio, non sul sito ufficiale.

Fulcro della campagna promozionale, oltre a prezzi fortemente ribassati ma dalla tiratura decisamente limitata, è sicuramente il Tasso Zero. Coloro che vorranno acquistare prodotti registrando una spesa superiore ad un livello minimo, infatti, potranno richiedere un finanziamento da soddisfare poi in comode rate fisse addebitate in automatico sul conto corrente bancario (con pagamento avviato da Settembre 2020).

Volantino Euronics: tanti utenti risparmiano con questi sconti

Gli smartphone sono parte centrale della campagna promozionale, tra i migliori annoveriamo Apple iPhone 11 a 799 euro, Xiaomi Mi Note 10 a 449 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 279 euro, Oppo Reno 2Z a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 269 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, Huawei P Smart+ 2019 a 169 euro, Motorola One Macro a 159 euro, LG K50 a 149 euro, LG K40s a 119 euro ed il piccolo smartphone Brondi, pensato prevalentemente per le persone anziane.

Naturalmente il volantino Euronics racchiude al proprio interno tante piccole occasioni anche legate a categorie merceologiche completamente differenti, basti pensare al mondo delle televisioni, dell’informatica generale o anche degli elettrodomestici. Ricordando ad ogni modo le limitazioni territoriali, qui sotto trovate tutte le pagine nel dettaglio.