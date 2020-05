Iliad lo scorso venerdì ha festeggiato il suo secondo compleanno in Italia. Le cifre che accompagnano il provider francese nel nostro paese sono davvero sorprendenti. Smentendo gli addetti ai lavori più scettici, in soli due anni la compagnia è riuscita ad accumulare quasi sei milioni di clienti. Oggi Iliad non può che essere messa sullo stesso livello di TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad, ci sono due altre offerte low cost da attivare sul sito

Anche per le settimane a venire, la promozione principale del gestore transalpino sarà la Giga 50. La ricaricabile conferma il suo costo mensile di 7,99 euro e conferma anche le sue soglie di consumo che prevedono minuti ed SMS illimitati a cui si aggiungono anche 50 Giga per la connessione internet. Al netto di questa vantaggiosa iniziativa, attraverso il sito ufficiale Iliad garantisce due ulteriori opzioni sempre caratterizzate da costi bassi.

La prima offerta disponibile attraverso il sito ufficiale è Giga 40. Le soglie di consumo di questa promozione prevedono sempre una quota no limits per le chiamate e per i messaggi. Inoltre, gli abbonati avranno a loro disposizione 40 Giga per la navigazione internet con le velocità del 4G ed anche 4 Giga per il roaming dall’estero. Il costo della ricaricabile è di 6,99 euro. Al momento dell’attivazione è previsto un pagamento una tantum di 10 euro.

Per chi non è interessato alle soglie per internet, invece, è disponibile l’offerta Voce. Al prezzo mensile di 4,99 euro, i nuovi clienti riceveranno minuti illimitati per effettuare telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia.