Iliad oramai è a tutti gli effetti una certezza all’interno del mercato della telefonia italiana. La compagnia d’origine francese in poco più di un anno e mezzo è riuscita a creare un grande seguito di pubblico. Alle porte di questo 2020 gli utenti certificati sono più di 4,5 milioni. Tutto lascia pensare che, già nel corso delle prossime settimane, si possa sfondare la quota dei 5 milioni di abbonati.

Iliad, aumentano le soglie per la connessione internet in roaming

Il tasso di soddisfazione da parte degli utenti Iliad è molto alto. In linea con quelle che sono le ultime rilevazioni, il 98% dei clienti reputa positiva la sua esperienza con l’operatore.

Nonostante questi numeri felici, però, nello scorso anno non sono mancate le polemiche rispetto ad alcune scelte commerciali non proprio popolari. Ad esempio, uno dei problemi rilevati già ad inizio 2019 dagli abbonati Iliad era relativo al roaming internet nei paesi europei.

Tante persone si sono lamentate per le soglie di consumo non proprio ampie per la navigazione in territorio continentale. Sino alla scorsa primavera, numerosi abbonati potevano sfruttare soltanto 2 Giga per la connessione web in Unione Europea.

Già dall’estate, il team commerciale di Iliad ha modificato le soglie. Con la Giga 40 era prevista una quota pari a 3 Giga, mentre con Giga 40 vi erano 4 Giga.

Con l’arrivo del nuovo anno, per gli utenti che hanno attivato in passato la Giga 40 vi è un’ulteriore sorpresa. Iliad, infatti, ha deciso di aumentare ancora una volta la soglia per il roaming portando questa da 3 a 4 Giga, sullo stesso livello quindi della Giga 50.