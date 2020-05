WhatsApp, durante il lungo lockdown che ha spinto molti cittadini italiani a restare nelle abitazioni a causa dell’emergenza Coronavirus, è stato un vero e proprio punto di riferimento. La quarantena si è fatta sentire anche per la chat di messaggistica: negli ultimi due mesi le interazioni sulla piattaforma sono aumentate in maniera esponenziale.

WhatsApp ed il pericolo dell’SMS: il rischio è per tutti

La presenza massiccia degli utenti su WhatsApp ha spinto ad una rinnovata attività anche tutti i malintenzionati che si nascondono sulla piattaforma. Non è un caso, quindi, se nel periodo recente è tornato a spopolare tra le varie conversazioni un SMS potenzialmente molto pericoloso per gli utenti. Il messaggio è riprodotto nella seguente forma: “Saluti da WhatsApp! Il tuo numero di telefono non è registrato su questo dispositivo. Clicca sul link per attivare il numero di telefono”.

La parte più pericoloso di questa comunicazione non è tanto la notizia di per sé (ovviamente fasulla), ma il rimando ad un link. Gli utenti che decidono di cliccare sul link si espongono ad un rischio davvero elevato.

I cybercriminali, oramai, hanno collaudato per bene la tecnica del phishing. Attirando l’attenzione del pubblico con dei messaggi sensazionalistici, si cerca di ottenere l’accesso a dati ed informazioni riservate di migliaia di account.

Specie in questo periodo, in cui sono ancora molto popolari le fake news sulla pandemia del Covid, l’attenzione degli utenti deve raddoppiare. Laddove ci sono messaggi su WhatsApp o anche semplici SMS (come nel caso descritto) sospetti, l’unica cosa da fare è impegnarsi nel cancellare ogni tipo di contenuto.