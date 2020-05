Risparmiare su luce e gas potrebbe essere davvero più facile del previsto, una necessità impellente per decine di migliaia di famiglie italiane fortemente provate da un punto di vista puramente economico a causa del lockdown Covid-19.

La chiusura di tantissime attività commerciali, con le relative perdite di posti di lavoro, ha portato tanti di noi ad avere meno denaro a disposizione; in aggiunta a ciò, l’essere chiusi in casa ha incrementato notevolmente i consumi di luce e gas, con corrispettivo aumento del quantitativo delle bollette.

Il Governo, consapevole delle difficoltà degli italiani, ha deciso di inserire nel decreto rilancio nuovi sussidi per le famiglie. La nuova Legge è stata recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, in questo modo ora è più facile capire come fare per risparmiare e sopratutto chi ha diritto a ricevere lo sconto/rimborso.

Bollette luce e gas: cosa fare per richiedere il sussidio?

A differenza di quanto potremmo pensare, i sussidi verranno applicati in termini di detrazioni fiscali direttamente sul 730; naturalmente non verranno applicate in egual misura a tutti i cittadini, potrebbe essere richiesta la presentazione dell’ISEE per attestare l’effettivo stato di difficoltà del contribuente (non deve superare gli 8265 euro).

Per richiederle è importante scaricare il modulo sul portale ARERA, compilarlo e poi consegnarlo direttamente al comune o al CAF di fiducia. In linea di massima, le detrazioni dovrebbero corrispondere a 125 euro per famiglie di due persone, 148 euro se composte da 4 persone e 173 euro se composte da 5 persone. Nell’eventualità in cui si tratti di soggetti con patologie mediche, la detrazione oscillerà tra 185 e 663 euro.