Iliad è presente sulle scene della telefonia italiana da ormai due anni. Il provider di telefonia francese può essere definito come una vera e propria certezza per la maggioranza dei clienti che, in linea di massima, è soddisfatta di servizi e offerte commerciali.

Iliad, eliminare ogni problema di connessione con il 4G

Come risaputo, il grande motivo del successo di Iliad è caratterizzato dalle promozioni low cost con consumi quasi illimitati a prezzi da ribasso. Le promozioni di Iliad, però, non riescono ad nascondere alcune criticità, figlie nella maggior parte dei casi della giovane età del gestore.

Ancora oggi, in Italia, Iliad non è in grado di fornire una copertura completa del suolo. La mancanza di una copertura omogenea ha portato spesso a delle anomalie, in particolar modo per la connessione internet.

In questi mesi però gli utenti hanno imparato a far di necessità virtù ed hanno scoperto una soluzione valida per evitare alcune mancanze di segnale per la rete internet. Si è evidenziato come, in caso di problemi relative alle reti 4G, effettuando il downgrade a linea 3G, nella maggior parte dei casi è possibile tornare a navigare. Al netto di minori performance, quindi, il 3G garantisce maggiore affidabilità.

Questo genere di soluzione si è dimostrata valida in molti casi, ma tuttavia è utilizzabile solo ed esclusivamente per problemi temporanei e di lieve entità. Per avere un miglioramento generale delle connessioni in casa Iliad è necessario attendere la piena operatività delle prime antenne di proprietà. Importanti cambiamenti, in tal senso, potrebbero esserci già entro la prossima estate.