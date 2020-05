Iliad: offerte ancora disponibili a prezzi shock e con una novità

L’arrivo di Iliad sul mercato della telefonia mobile italiana ha destabilizzato tutti quelli che erano gli equilibri prestabiliti ormai da tempo. Le aziende più forte si sono sentite improvvisamente precarie, temendo di perdere tanti utenti in un sol colpo. Le posizioni sono rimaste invariate, con Vodafone che continua a dominare con TIM e Wind Tre al seguito.

Il nuovo gestore proveniente dalla Francia però si piazza direttamente dietro, precisamente al quarto posto con i suoi 5,6 milioni di utenti. Questi numeri sono davvero impressionanti, visto che nessuno prima d’ora era riuscito ad arrivare a traguardi del genere in un tempo così ristretto. Sono infatti solo due anni che Iliad opera sul territorio italiano ma i numeri fanno capire tante cose. Questi mesi del 2020 hanno portato un fatturato utile all’azienda di oltre 150 milioni di euro per non parlare del mezzo milione di nuovi utenti.

Iliad: le migliori offerte sono ancora a disposizione ma potrete avere una grande novità

Le due promo che tutti conoscono e che da tempo girano sul web sono ancora disponibili sul sito ufficiale. Per soli 4,99 euro al mese ad esempio potete portarvi a casa la celebre Solo Voce, promo che include al suo interno tutto tranne internet. Ecco infatti minuti ed SMS senza limiti verso tutti, proprio come nel caso della Giga 50 che però include anche 50 giga in 4G per navigare sul web.

In questo caso il prezzo consiste in soli 7,99 euro al mese ma c’è anche una grande novità. Stiamo parlando della navigazione in roaming che passa dai vecchi 2GB a 4GB.